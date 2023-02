Impallomeni: “Roma senza testa, per Mourinho eliminazione grave tanto che…”

"Mi ha sorpreso la scelta iniziale degli 11. Questo ha compromesso la partita. E' una Roma che ha giocato senza testa. Non ho capito tutto questo nervosismo e paura di poter perdere la partita. C'erano tanti pensieri negativi e non me li aspettavo dopo la bella prestazione di Napoli. E' un esame che ha sbagliato. Ha detto che hanno fatto dei test per capire prima se c'erano rischi infortuni, ma ha sbagliato lo stesso. E' andata fuori meritatamente. Dispiace per i tifosi della Roma, che sono la cosa più bella in questo momento".