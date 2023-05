Impallomeni: “Roma, mentalità mostruosa grazie a Mourinho. EL sarebbe impresa colossale”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio del successo di ieri della Roma. La squadra di José Mourinho si è imposta per 1-0 nella semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen: "E' finito il primo tempo. La Roma ha vinto, la Juventus riparte da 0-0 e cambia la dinamica del ritorno per lei. Per la Roma vincere questa sfida, vista la situazione particolare dei tanti infortuni, non era semplice.