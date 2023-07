Impallomeni: “Scamacca? Se torna in Serie A non è un fallimento. Dybala…”

"Per il mercato italiano è una cifra troppo alta. E' un calciatore potenzialmente molto bravo e dotato, ma mi sembra un ragazzo forte caratterialmente, che ha il desiderio di scoprirsi. Il ritorno in Italia non sarebbe un fallimento e lui vuole la Roma. Ha avuto un infortunio, potrebbe segnare molto di più. Non è un investimento che definirei rischioso ma va costruito. Lo vedo bene in un gioco offensivo, viste le sue caratteristiche, magari al Milan".