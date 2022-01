Impallomeni: “Scamacca all’Inter a gennaio? Non gli conviene per un motivo”

L'attaccante del Sassuolo è entrato nel mirino del club nerazzurro per la prossima stagione

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Questo il suo pensiero sull'eventuale arrivo di Scamacca all'Inter a gennaio: "Non lo so, anche perché prendono Caicedo. Sarebbero sei le punte, non credo. Però non credevo possibile neanche Vlahovic alla Juventus ora. Scamacca poi ha bisogno di giocare, per questo non ci credo tanto. Io non credo che lo farebbe con continuità all'Inter. Non gli conviene andare ora in nerazzurro".