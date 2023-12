Impallomeni: “Secondo posto Juve fa più rumore del primo dell’Inter. E se vince col Napoli…”

Cosa si aspetta da Juventus-Napoli?

"La solidità della Juve si fa preferire adesso, anche se il Napoli lì davanti può impensierire la difesa granitica della Juventus. In casa e sullo slancio, oltre che sulla compattezza ritrovata, può vincere. E se vince, si fa interessante non solo in chiave quarto posto come dice Allegri".