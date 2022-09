Impallomeni: “Skriniar? Situazione nuova. Troppe ombre sull’Inter”

A parlare anche di Inter ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Questo il suo pensiero sulle questioni Skriniar e Leao che tengono in apprensione i tifosi dell'Inter e del Milan: "Sono due situazioni differenti. Da una parte c'è la sostenibilità economica che deve garantire il club e dall'altra la possibile cessione della società. Skriniar è in una situazione nuova rispetto a due mesi fa. Mi sembra che ci siano troppe ombre sull'Inter in questo momento. Leao invece, come ha detto Maldini, è sincero ma bisogna chiedere a Mendes cosa vuole fare".