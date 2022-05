Impallomeni: “Il ritorno di Lukaku sarebbe una grandissima cosa per l’Inter. Dybala…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto le sue considerazioni sulla suggestione Lukaku-Inter

"Credo che sia una grandissima cosa. Sicuramente Lukaku e Lautaro sarebbe una grandissima coppia. Poi non so se Lautaro resterà. Penso che per l’Inter per ora la situazione sia difficile, bisogna aspettare l’uscita di Sanchez e poi bisogna capire che cosa succede nella situazione Dybala. Sono d’accordo sulla possibile visione che nel caso di ritorno del belga, Dybala possa andare altrove".