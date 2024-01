Impallomeni torna su Inter-Lazio: “È stata un’ondata nerazzurra. Per lo scudetto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore è tornato sulla vittoria dell'Inter in semifinale di Supercoppa contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulla vittoria dell'Inter in semifinale di Supercoppa contro la Lazio: "In quel 3-0 ci possiamo trovare solo meriti dell'Inter, con un calcio completo che ha messo in difficoltà la Lazio".