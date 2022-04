Impallomeni: “Inter la più forte, ma le trappole non sono finite. Udine insidiosa”

Della prestazione dell'Inter contro il Verona e della lotta scudetto in Serie A ha parlato l'ex calciatore Stefano Impallomeni a Tmw Radio

"E' tornata in forma, forse ha superato la tempesta e troverà il mare che ama. E' un'Inter strepitosa quello del primo tempo. Ha schiantato il Verona in tutto. Se gioca così fino alla fine, è la squadra più forte. Le trappole però non sono finite. C'è una trasferta a Udine insidiosa".

"Non ho visto un Milan in crisi. Non segna, è un problema, ma ieri aveva 7 assenti, non dobbiamo dimenticarcelo. Pioli sta facendo un miracolo. I numeri però dicono che se toppa anche col Genoa perde il treno Scudetto. Ibra non mi sembra più disponibile, per il resto manca uno che dà la carica e segni. Leao deve mettersi in testa che è un grande giocatore e non può giocare a intermittenza. Non credo sia un problema di pressione ma di realizzazione".