Impallomeni: “Ecco chi vincerà lo scudetto. E se l’Inter si leva il peso di…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha toccato diversi argomento parlando anche della lotta scudetto. L'ex giocatore spiega qual è secondo lui il fattore che inciderà maggiormente nella corsa al titolo.

"Vincerà il titolo chi ha il goleador e ha più garanzie in attacco. Se l'Inter si leva il peso di certe cose, vince a spasso lo Scudetto. E se poi si giocherà sul filo, vincerà l'Inter comunque. Se sta sul pezzo, è difficile starle dietro".