Impallomeni: “Ecco chi vincerà lo scudetto. E se l’Inter si leva il peso di…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha toccato diversi argomento parlando anche della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha toccato diversi argomento parlando anche della lotta scudetto. L'ex giocatore spiega qual è secondo lui il fattore che inciderà maggiormente nella corsa al titolo.

"Vincerà il titolo chi ha il goleador e ha più garanzie in attacco. Se l'Inter si leva il peso di certe cose, vince a spasso lo Scudetto. E se poi si giocherà sul filo, vincerà l'Inter comunque. Se sta sul pezzo, è difficile starle dietro".

(TMW Radio)

