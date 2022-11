Impallomeni: “Mourinho, analisi molto serena. Anche se il Napoli si fermasse non vedo…”

Stefano Impallomeni , ex calciatore e giornalista, ha parlato della giornata di Serie A a TMW Radio. In particolare, del Napoli e della Roma: “Rigore Napoli? Sono sempre situazioni al limite. Per me c'erano due rigori per il Milan ma era rigore anche quello del Napoli. Il Napoli cosa vogliamo dirgli? Sta facendo una cosa straordinario Spalletti e questa squadra. Bello l'applauso di Zanetti al gol di Zielinski, dobbiamo ripartire da questi bei gesti. Il Napoli ne ha vinte dieci di fila, magari si fermerà pure, ma ne troviamo una ora capace di fare un filotto di 8 vittorie, con un Napoli che fa 4 pareggi di fila? Non le vedo".

"Ho seguito la conferenza stampa di Mourinho. Lui ha parlato bene di diversi giocatori e ha detto che di qualcuno non è soddisfatto. Ha fatto un'analisi molto serena, non credo abbia addossato colpe a qualcuno. Il passaggio importante è quando ha detto che il 'mercatino' non ha giocato. Non sta cercando attenuanti perché gli mancano Dybala e Wijnaldum. Manca un regista però, quello che ha chiesto in un anno e mezzo. Non ha trovato una soluzione di qualità in quel ruolo”.