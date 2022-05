Inter, impossibile fare a meno di Perisic: “Inzaghi osservandolo ad Appiano…”

Dopo l'arrivo di Robin Gosens a gennaio, in tanti si erano posti degli interrogativi sulla futura titolarità sulla fascia sinistra dell'Inter

Dopo l'arrivo di Robin Gosens a gennaio, in tanti si erano posti degli interrogativi sulla futura titolarità sulla fascia sinistra dell'Inter . Ivan Perisic, però, ha spazzato via ogni dubbio. Impossibile fare a meno di lui, vista la sua condizione spaziale. Simone Inzaghi, come scrive Tuttosport, si è perdutamente innamorato di lui ad Appiano:

"Lo dimostrano i quattro assist sfornati tra Verona (2), Spezia e Roma, i gol segnati a Bologna e Udine e la gara da protagonista assoluto con l’Empoli, dove nel secondo tempo Perisic si è abbattuto come un ciclone sul ventre destro della linea difensiva della squadra di Andreazzoli. Anche nel venerdì che ha fatto da antipasto alla lunga vigilia che porterà alla finale di Coppa Italia, sembrava fosse giunta l’ora di Robin Gosens che, da quando è planato ad Appiano, non è riuscito ancora a togliersi la soddisfazione di giocare una partita da titolare all’Inter. Impossibile però per Simone Inzaghi fare a meno di Perisic: l’allenatore, osservando il croato in allenamento, si è perdutamente innamorato delle sue qualità da super atleta".