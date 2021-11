Notte fonda per Solskjaer: poker del Watford di Ranieri allo United

Impresa della squadra di Ranieri che ha battuto per 4-1 i Red Devils

Altra batosta per il Manchester United. La sosta non è servita ai Red Devils per rimettere in ordine le idee e ripartire con slancio. La squadra di Solskjaer è incappata nella pesante sconfitta contro il Watford di Ranieri che ha schiantato lo United per 4-1. La situazione si mette male per il tecnico norvegese, già in bilico prima della gara col Watford. Lo United scivola al settimo posto e ora vede la sua panchina sempre più a rischio.