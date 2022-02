Improta: “Scudetto? Lo vincerà il Napoli, con l’Inter che chiuderà seconda”

Le parole dell'ex calciatore: "La squadra di Luciano Spalletti come potenziale è una delle più forti in Italia e non lo dico certo da oggi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Gianni Improta, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "La squadra di Luciano Spalletti come potenziale è una delle più forti in Italia e non lo dico certo da oggi. Chi vince lo scudetto? Secondo me proprio il Napoli, con l'Inter che chiuderà al secondo posto in classifica ed il Milan terzo. Ecco perché dico che sono contento, da questo punto di vista, che il Napoli sia uscito dall'Europa League".