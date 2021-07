In Belgio – Inter, Persyn al Club Brugge: visite mediche superate, oggi l’ufficialità

L'esterno belga, classe 2002, lascia i nerazzurri e torna nel club dove è cresciuto: prestito con diritto di riscatto

Un altro giovane talento sta per lasciare l'Inter per disputare la sua prima stagione tra i professionisti. Secondo quanto scrive il quotidiano belga Nieuwsblad, Tibo Persyn ha superato le visite mediche sostenute la scorsa settimana e in giornata diventerà un nuovo calciatore del Club Brugge, società nella quale è cresciuto prima di approdare in Italia nell'estate del 2018. Operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ufficialità in arrivo.