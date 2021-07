In UK – Inter, novità sul fronte Dumfries: l’Everton si ritira dalla corsa

Denzel Dumfries resta uno dei profili preferiti dall'Inter per il ruolo di erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra nerazzurra

Denzel Dumfries resta uno dei profili preferiti dall'Inter per il ruolo di erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra nerazzurra. La trattativa con il PSV Eindhoven non è semplice, dato che il club olandese non ha fin qui aperto all'ipotesi di cedere il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il nome non è stato ancora depennato dalla lista di Marotta.