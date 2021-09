Milan e Inter in Champions, incassi e presenze a confronto

Calcio e Finanza ha preso in considerazione spettatori e soldi guadagnati grazie alla presenza dei tifosi nelle prime due gare europee giocate al Meazza

Incassi a confronto. A San Siro Inter e Milan hanno fatto registrare oltre 30mila spettatori nei loro rispettivi incontri di CL giocati a Milano. Calcio e Finanza ha messo in evidenza gli incassi dei due club nelle prime due gare europee, quella che i nerazzurri hanno giocato contro il Real e i rossoneri hanno giocato contro l'Atletico Madrid.

Il club rossonero ha quindi guadagnato 2.703.300,80 mln di euro, l'Inter 3.208.941 euro (che salgono a circa 3,5 milioni di euro considerando anche i servizi hospitality). "Il club interista ha utilizzato tre diverse fasce di prezzo nel corso della vendita dei tagliandi. Listino prezzi più leggero nella fase dedicata agli abbonati e più alto invece per la vendita libera, in particolare per il terzo anello", specifica il sito.