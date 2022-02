Incassi monstre per i club con la nuova Champions: “L’ECA ha lasciato trapelare una notizia”

A partire dal 2024, con la nascita della nuova Champions League, i club partecipanti potrebbero incassare cifre mostruose

A partire dal 2024, con la nascita della nuova Champions League, i club partecipanti potrebbero incassare cifre mostruose. Ecco cosa ha fatto trapelare l'ECA nei giorni scorsi, come riferisce la Gazzetta dello Sport:

"Pochi giorni fa, infatti, l’Eca ha lasciato trapelare una notizia: ci si avvia a un ricavo monstre di 5 miliardi all’anno per il triennio 2024-27 (+40%). Il che significa che ai club non andranno meno di 3 miliardi. Una mossa mediatica che serve a combattere i rigurgiti di Superlega, in attesa della sentenza della Corte Ue che però potrebbe sbattere contro le leggi inglesi che impedirebbero la partecipazione dei loro club, facendo crollare il progetto".