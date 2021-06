Ince: “Lo United mi ha spezzato il cuore. C’erano i dirigenti dell’Inter quando Ferguson…”

L'ex giocatore è tornato a parlare della sua partenza dal Manchester United

Paul Ince è tornato a parlare della sua partenza dal Manchester United. L'ex giocatore era un pilastro per i Red Devils guidati da Alex Ferguson prima che il centrocampista si trasferisse all'Inter nell'estate del 1995. Ince ha trascorso due stagioni in nerazzurro prima di passare al Liverpool, una decisione che molti tifosi dello United non hanno perdonato. "Lo United mi ha spezzato il cuore perché mi hanno permesso di andare all'Inter, mi hanno venduto e mi hanno spezzato il cuore! Non sarei mai potuto passare dallo United al Liverpool, non succede. Sono passato dallo United all'Inter, non volevo lasciare lo United. Ero lì da sei anni, stavo per firmare un contratto quadriennale".