Ince: “Sancho e Lingard, basta con le sciocchezze, non siamo su Fifa! Devono…”

L'ex centrocampista di United e Inter punta il dito contro i giovani dei Red Devils

L'arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha reso i Red Devils come una delle squadre da battere. Tuttavia, il buon inizio in Premier League non si è riflesso in Champions League, cosa che per Paul Ince, storico ex giocatore del club, è dovuto anche al modo di interpretare la gara da parte dei giovani.