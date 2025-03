Richiesta di processo che riguarda in totale 11 persone e 8 società. Oltre alla vicenda del tentato omicidio dell'ultrà rossonero Enzo Anghinelli del 2019, contestato al capo della Sud milanista Luca Lucci e al suo vice Daniele Cataldo, e quella sull'uccisione dello 'ndranghetista Antonio Bellocco per cui è in carcere l'ex capo della Nord interista Andrea Beretta, la richiesta di rinvio a giudizio riguarda, per un episodio del tutto diverso, anche il consigliere regionale lombardo e comunale milanese Manfredi Palmeri.