Incocciati “Dybala il numero uno. Lo vedrei benissimo all’Inter: con lui…”

Le considerazioni dell'ex calciatore e allenatore a proposito dell'argentino vicino all'Inter e non solo

Giuseppe Incocciati, ex calciatore e allenatore, ha parlato di alcuni nomi al centro delle discussioni di mercato in questi giorni. Ecco le sue parole: "Dybala, Bernardeschi e Zaniolo? Sono giocatori che potenzialmente possono fare bene. Io credo che il n.1 sia Dybala. L'Inter per lui? E' un uomo che fa la differenza, nell'Inter lo vedrei benissimo. Con un innesto come Dybala, la squadra aumenterebbe la sua forza. Bernardeschi? Quando si fa l'errore che un giocatore possa fare tutto, lo si rovina. Nella Juve abbiamo visto con Marchisio, che era straordinario in un centrocampo avanzato a tre. Poi davanti alla difesa Allegri lo ha annullato. Bernardeschi è stato preso dalla Fiorentina, era un giocatore prevalentemente d'attacco ma per far parte della Juve si è anche adattato. Napoli è un ambiente che se fai bene ti aiuta tantissimo, ma tutto dipende da lui".