Incocciati: “Col Napoli l’Inter ha l’occasione per accorciare. I nerazzurri hanno…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Beppe Incocciati ha parlato del big match di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli

Inter-Napoli, nerazzurri con diverse assenze. E' l'ultima chiamata per Inzaghi?

"E' una ulteriore possibilità di accorciare davanti, come col Milan. Ha avuto già l'opportunità nel derby. Il Napoli è forte, ma è un po' in ribasso a livello d'attacco dopo un ottimo inizio. Il fatto che si siano abbassati i numeri vuol dire che qualcosa si è inceppato. L'Inter ha la forza per poter accorciare con quelle davanti".