Incocciati: “Juve e Inter per capire se il Milan è davvero da scudetto”

L’ex calciatore e tecnico Incocciati ha parlato del cammino del Milan e della lotta con l’Inter

"Orsato? Ci vuole un arbitro di esperienza per certe sfide, di personalità. Credo che la scelta sia giusta. E' una partita importante, anche in attesa del derby di Milano. Il Milan con queste due gare è chiamato a rendersi conto se ce la fa a riacciuffare l'Inter. La Juve è di ricorsa, può succedere di tutto. E' più partita-verità per il Milan. Una bella fetta del campionato dei rossoneri passa attraverso queste due gare. Ricordo in un Milan-Juve dove mi permisi di fare un tunnel a Furino e San Siro fece un boato. Lui mi rincorse poi per tutta la partita".