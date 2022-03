Incocciati: “Napoli-Milan? Nessuna può permettersi di perdere se l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore e allenatore a proposito del big match del Maradona che interessa anche ai nerazzurri

"Nessuna tra Napoli e Milan può permettersi di perdere, soprattutto se l'Inter vincesse la sua gara di recupero con il Bologna superando così le prime due". È il pensiero del doppio ex di azzurri e rossoneri, l'attaccante Beppe Incocciati, intervenuto su Teleclub Italia a pochi giorni dal big match del Maradona che interessa anche all'Inter. "Osimhen?È un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, è generoso, si batte per la squadra e svaria su tutto il fronte di attacco per farsi dare palla dai compagni, diversamente da Leao che è più individualista. Domenica il Napoli, con la spinta del suo pubblico, può fare sua la partita e questo sarà decisivo".