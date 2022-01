Inter, a fine mercato incontro con Handanovic: pronto il rinnovo, durata e piani

Il contratto del capitano nerazzurro scade a giugno: nelle prossime settimane verrà fatto il punto sul suo futuro

Capitano, leader dello spogliatoio, ancora decisivo in campo, ma in scadenza di contratto a giugno (e con un Onana in arrivo): Samir Handanovic, alla soglia dei 38 anni, nelle prossime settimane prenderà una decisione sul suo futuro. Secondo Tuttosport, l'Inter non intende privarsi dello sloveno, ed è pronta a offrirgli il rinnovo: "L'Inter ha colto una importante occasione di mercato - Onana arriverà da svincolato - per mettersi in casa l'erede del capitano. Questo tuttavia non vuol dire che Beppe Marotta e Piero Ausilio considerino conclusa la sua parabola: è infatti intenzione del club incontrare Handanovic dopo la conclusione del mercato per proporgli il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.