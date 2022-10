Incredibile a Barcellona, Xavi anticipa l’appuntamento per… gufare l’Inter

Gare ovviamente dal destino incrociato, come sottolineato più volte. Per questo Xavi ha pensato ad un cambio di organizzazione. Spiega TuttoSport: "I gufi saranno tutti davanti alla tv, pure al Camp Nou. Con una decisione che non ha precedenti, Xavi ha infatti convocato la squadra allo stadio... per l’orario di inizio di Inter-Plzen. Non per gustarsi lo spettacolo, ma piuttosto per tifare che i nerazzurri vadano clamorosamente in testa coda affrontando la Cenerentola del girone. Un modo alquanto singolare, quello dell’allenatore blaugrana, per approcciare la gara contro il Bayern che comunque il Barça - a meno di un disastro totale da parte nerazzurra - sarebbe obbligato a vincere. Questo perché l’Inter, oltre a qualificarsi in caso di vittoria sul Viktoria Plzen, taglierebbe comunque il traguardo a braccia alzate, a patto di fare lo stesso risultato dei blaugrana".