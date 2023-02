Incredibile al Franchi: Var sconfessa Goal Line Technology, annullato gol ai viola

La squadra viola aveva trovato il 2-2 con un colpo di testa di Arthur Cabral. In seguito alla segnalazione della Goal Line Technology, l'arbitro francese Bastien aveva indicato il centro del campo, salvo poi essere richiamato dal Var per riguardare l'azione causa ostruzione del palo sulla linea di calcolo della GLT. Una volta rivisto l'episodio, Bastien ha optato per annullare, con la regia della Conference League che ha subito dopo mostrato un replay con il pallone tutto oltre la linea e la scritta "goal". Un caso inedito che farà sicuramente discutere.