SM – Inter-Atalanta, indicazioni dalla panchina per Lukaku: ecco cosa chiede Inzaghi

"Un richiamo che si sente spesso da Inzaghi e dal suo staff è per il giocatore belga. Continuano ad urlargli 'attivo, attivo'. Lo vogliono più dentro al gioco, più con la testa nella manovra che non è quella dell'Inter di Conte", ha sottolineato il giornalista durante l'intervallo della gara che Canale 5 sta trasmettendo in diretta.