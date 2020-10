Inter, individuato l’ultimo colpo: lo vuole Conte, si lavora al prestito. GdS: “Ma ieri sera…”

L’Inter ci proverà fino alle 20 di stasera, quando il calciomercato estivo 2020 chiuderà i battenti. Il nome su cui il club nerazzurro vorrebbe puntare è quello di Victor Moses, già alla corte di Antonio Conte nella seconda parte della passata stagione. Proprio il tecnico leccese ha chiesto di riavere a disposizione l’esterno nigeriano del Chelsea, che non lascia partire gli obiettivi principali, ovvero Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

“Moses non vede l’ora: si lavora sul prestito, anche se ieri sera non filtrava troppo ottimismo in casa Inter” spiega La Gazzetta dello Sport. Nelle prossime ore si attendono sviluppi sul possibile ritorno di Moses in nerazzurro.