Infantino: “Vogliamo plasmare la storia del calcio. Mondiali ogni 2 anni? Solo se…”

A novembre verrà pubblicato lo studio su rischi e benefici del nuovo calendario del calcio, modellato sulla disputa dei Mondiali ogni 2 anni

"La FIFA ha l’ambizione di sviluppare il calcio in tutto il mondo, ma questo può essere realizzato solo se abbiamo più eventi di successo che si svolgono su base più regolare. Abbiamo l’opportunità di plasmare la storia del calcio, di guardare avanti, di imparare dal passato e di plasmare il futuro perché la nostra visione è quella di rendere il calcio veramente globale. Ma faremo dei cambiamenti solo se questo gioverà a tutti. Nessuno dovrebbe rimetterci, tutti dovrebbero stare meglio alla fine della giornata. Altrimenti, non c’è motivo di cambiare qualcosa se il mondo globale del calcio e tutti coloro che ne fanno parte non stanno meglio. Siamo consapevoli delle diverse sfide coinvolte".