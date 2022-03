Infantino: “Mondiale ogni due anni? Mai proposto, detto solo che è fattibile. Ora…”

Si è aperto oggi il Congresso della FIFA e il presidente Gianni Infantino è tornato a parlare del Mondiale a cadenza biennale

"Voglio chiarire una cosa: la Fifa non ha proposto il Mondiale biennale. In occasione dell'ultimo Congresso è stato chiesto di studiarne la fattibilità e la Fifa ha fatto questo, giungendo alla conclusione che è fattibile. Ma ora siamo in una nuova fase, di consultazione, di discussione, in cui si provano a trovare accordi e compromessi. Lavoreremo insieme per avere un dibattito e trovare la soluzione che sia più adatta a tutti, perché tutti ne traggano beneficio. Ogni feedback è importante".