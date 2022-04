Infantino: “Ha perso la Juve e vinto l’Inter: sono contento. Campionato avvincente”

Le parole del presidente Fifa: "Siamo a Firenze, ha vinto la Fiorentina, ha perso la Juve e ha vinto l'Inter, sono contento"

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'evento dedicato ad Artemio Franchi in Palazzo Vecchio, Gianni Infantino, presidente Fifa, ha parlato così del campionato di Serie A: "Siamo a Firenze, ha vinto la Fiorentina, ha perso la Juve e ha vinto l'Inter, sono contento: è la giornata ideale per essere a Firenze (ride, ndr). Bisogna lavorare anche se il campionato è avvincente, va avviata una riflessione sui vivai, sul numero di giocatori che escono dai vivai, ma non solo in Italia, in tutto il mondo perché a lungo termine non si va da nessuna parte. Una riflessione sul numero di giocatori formati dal Paese è da fare".