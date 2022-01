Infantino: “Il Mondiale ogni due anni è un gesto di solidarietà”

Lo ha detto Gianni Infantino, presidente della Fifa parlando all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

(ANSA) - STRASBURGO, 26 GEN - "La questione non è se vogliamo un Mondiale ogni due anni, ma cosa vogliamo fare per il futuro del calcio, che osserviamo sta dirigendosi verso un futuro in cui pochi hanno tutto e la stragrande maggioranza nulla". Lo ha detto Gianni Infantino, presidente della Fifa parlando all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che nel rapporto "la governance del calcio: business e valori" si oppone all'idea di un Mondiale ogni 2 anni. "Capisco che in Europa i Mondiali si svolgono due volte a settimana, perché i migliori giocatori sono in campo, quindi in Europa non c'è alcun bisogno di altre competizioni", ha osservato Infantino. "Ma se pensiamo al resto del mondo che non vede i migliori giocatori, che non partecipa alle migliori competizioni, allora dobbiamo pensare al fatto che il calcio non è solo uno sport" perché "contribuisce a portare opportunità per le squadre e i Paesi, speranza e gioia", ha evidenziato il presidente della Fifa.