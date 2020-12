Inter, il punto sull’infermeria: ottimismo per Brozovic, da valutare Vidal e Pinamonti

L’Inter di Antonio Conte, reduce da cinque successi consecutivi in campionato, si prepara per la sfida contro lo Spezia. Tuttosport fa il punto sull’infermeria: “Quella odierna sarà una giornata di responsi per l’infermeria nerazzurra. Verranno infatti valutate le condizioni di Brozovic, che durante il match con il Napoli ha subito una contusione al retropiede sinistro, per capire se potrà essere disponibile contro lo Spezia. C’è ottimismo in casa nerazzurra sul fatto che il centrocampista croato riesca a riprendersi per domenica dopo il pestone subito contro il Napoli.

Da valutare anche le condizioni di Arturo Vidal, lui però fuori dal 5 dicembre per un risentimento ai flessori: Antonio Conte prima della gara con il Napoli ha detto di non volerlo rischiare, ma il giocatore si sente bene e se arrivasse l’ok dello staff vorrebbe provare a essere in campo domenica, ma se fosse ancora a rischio si punterà ad averlo a disposizione per la trasferta di Verona. […] Possibile che si riveda in panchina anche Radja Nainggolan, che mercoledì aveva fatto la rifinitura con il gruppo pur non essendo poi convocato dal tecnico (decisione presa non solo tenendo in conto il recupero fisico).

Per quanto riguarda l’attacco, per rivedere Sanchez in campo bisognerà aspettare il 2021. Più probabile aspettarsi un ritorno a breve di Pinamonti, indisponibile da quando si è fatto male con la Nazionale Under 21 (contusione alla caviglia destra) il 15 di novembre. Il giocatore sente sempre meno dolore, il che fa pensare che presto potrà recuperare per sedersi almeno in panchina, probabilmente entro la fine dell’anno: possibile infatti che sia pronto per Verona“.