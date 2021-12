Infortuni, allarme Serie A: Napoli e Milan colpitissime. “Dato sorprendente sull’Inter”

Tante partite e ravvicinate rischiano stanno mettendo in difficoltà i rossoneri, ma anche il Napoli o la Juve e l'Atalanta

La Gazzetta dello Sport dedica un articolo ai tanti infortuni che stanno toccando un po' tutte le squadre di Serie A. I calendari non danno respiro ai giocatori e per questo si sente spesso parlare di problemi muscolari e traumi vari. Il Milan la squadra che ne ha risentito di più: 76 partite saltate dai suoi giocatori per infortunio. 47 quelle saltate dai giocatori dell'Atalanta e della Juventus in totale. "Il Napoli è invece in termini numerici ha portato in infermeria più elementi ad aver saltato almeno quattro partite per problemi fisici", dice la rosea. Nell'elenco degli indisponibili di Spalletti ci sono Victor Osimhen, Anguissa, Fabian Ruiz, Koulibaly. Le prime due squadre della Serie A sono le più colpite.