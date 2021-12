Serafini: “Infortuni? Inter fortunata, è un’eccezione. Mourinho è cambiato”

Luca Serafini analizza la sfida tra Inter e Roma: "I nerazzurri non possono fare calcoli se vogliono rimanere in scia a Napoli e Milan"

Luca Serafini, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Inter e Roma: "L'Inter è fortunata dal punto di vita degli infortuni, probabilmente c'entra anche la bravura dei preparatori, è sicuramente un'eccezione in un campionato dove contiamo 237 infortunati, di cui 58 solo nello scorso weekend. L'emergenza è di casa un po' dappertutto, adesso tocca al Napoli, c'è la Roma che perde due bocche di fuoco davanti come Abraham e El Shaarawy. L'Inter, se vuole rimanere in scia a Napoli e Milan, non può fare calcoli, deve andare in campo per vincere a prescindere dalla formazione che trovare di fronte, senza rilassarsi pensando alle assenze altrui.