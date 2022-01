Sky – Infortunio Correa, tempi di recupero di un mese. Le partite che salterà

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa contro il Venezia domani e non solo: ecco i tempi di recupero del Tucu

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa contro il Venezia domani e non solo. L'Inter ha comunicato oggi l'esito degli esami, per il Tucu si tratta di una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Nuovi controlli previsti tra circa due settimane e - secondo quanto riportato da Sky Sport - il Tucu resterà fuori circa un mese. Salterà il derby alla ripresa, la Roma in Coppa Italia il 9 febbraio e il Napoli il 13, proverà a tornare col Liverpool il 16 o col Sassuolo il 20.