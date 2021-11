Sky – De Vrij, infortunio alla coscia destra in nazionale: Inter in ansia

Il difensore dell'Inter si è fermato ieri in nazionale per un problema muscolare: si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni

Si attendono notizie sullo stop di Stefan de Vrij. Ieri il difensore è stato costretto a lasciare il campo con la sua nazionale per infortunio. Ne ha parlato così il sito di Sky Sport: "Stefan De Vrij tiene l'Inter con il fiato sospeso. Il difensore ha chiesto la sostituzione all'89' della partita giocata sabato sera e pareggiata per 2-2 dall'Olanda in Montenegro. Il difensore centrale ha accusato un problema muscolare dopo uno scatto verso la propria porta su un retropassaggio del compagno di nazionale Klaassen. De Vrij si è fermato toccandosi la coscia destra ed è stato sostituito dallo juventino Matthijs De Ligt".