Infortunio De Vrij, Van Gaal: “Fuori discussione che giochi martedì”

Dopo la partita con il Montenegro il ct della Nazionale olandese ha confermato che il giocatore nerazzurro sarà out nei prossimi giorni

Adesso l'apprensione è tanta in casa Inter . Perché dopo la notizia del rientro alla Pinetina di Bastoni perché non ha superato il problema rimediato nel derby, in serata, dopo la gara dell'Olanda è arrivato l'infortunio di de Vrij.

Il giocatore è stato sostituito al novantesimo, il ct ha mandato in campo al suo posto De Ligt, il difensore della Juventus. Alla fine della partita, da quanto riportano i media olandesi, si è riferito soprattutto alla prossima partita, quella con la Norvegia (per gli orange è ancora in ballo la qualificazione dopo il 2 a 2 col Montenegro). «Entro due giorni dobbiamo giocare contro la Norvegia e dobbiamo prepararci per questo. Abbiamo ancora una possibilità. Siamo ancora nella posizione migliore. Stephan? Penso che sia fuori discussione che De Vrij giocherà martedì», ha detto il commissario tecnico confermando la sensazione arrivata dal campo. Ora si attendono ulteriori aggiornamenti per capire l'entità dell'infortunio del difensore nerazzurro.