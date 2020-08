Inter, infortunio Sanchez non grave? CdS: “Speranza di vederlo in semi. Ad un certo punto…”

In casa Inter c’è grande gioia ed entusiasmo per il passaggio del turno in Europa League dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen di lunedì sera. Nel corso della partita, però, c’è stato anche un momento di preoccupazione e di allarme perché, nel finale, Alexis Sanchez ha subito un risentimento al flessore della gamba destra. Per il Corriere dello Sport, però, la stagione del cileno non può ancora dirsi conclusa: “Nei prossimi giorni si cercherà di recuperare Alexis Sanchez per la semifinale di lunedì: il cileno a un certo punto era in campo solo per onor di firma nel finale dopo essersi infortunato, ha riportato un risentimento al flessore della gamba destra”, commenta il quotidiano.