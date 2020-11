Barigelli (GdS): “Eriksen? Non è top come l’ingaggio. Inter, mercato di necessità e non scelte”

Stefano Barigelli, direttore de’ La Gazzetta dello Sport, ha commentato sulle colonne della Rosea i temi caldi in casa Inter con il caso Eriksen e il mercato del club nerazzurro da quando Antonio Conte è alla guida tecnica del club di viale della Liberazione nella rubrica “L’ultima parola“.

L’analisi parte dal centrocampista danese: “Mentre al Milan sbarcava Ibra, all’Inter arrivava Eriksen. Qui le cose sono andate esattamente al contrario. Il danese non è quello che serviva a Conte, non ha fatto mai la differenza, ha infilato una serie di prove deludenti al punto da diventare, alla fine, un problema. Il giocatore le occasioni le ha avute, ma non ha mai dimostrato di essere un fuoriclasse come l’ingaggio direbbe. Tutta colpa di Conte? Non direi. Eriksen ha qualità ma non è un giocatore fisico, non ha temperamento, non può funzionare nel centrocampo che vuole il tecnico. Se in un’orchestra manca un violinista non puoi mettere al posto suo un violoncellista“.

Il direttore del quotidiano prosegue la sua analisi: “Il mercato dell’Inter è stato dettato nelle ultime sessioni spesso da uno stato di necessità più che da scelte convinte. A parte Lukaku, Barella e Hakimi sono arrivati ad Appiano giocatori utili a Conte per approssimazione. Troppi gli errori costosi precedenti (Nainggolan, Vecino), poche le risorse da investire, sicché sono sfuggiti obiettivi primari di mercato (Dzeko, Kulusevski, Tonali). Il risultato lo vediamo. È vero che l’Inter è stata l’ultima italiana a chiudere la stagione scorsa, giocando la finale di Europa League. Non è un dettaglio, ma ormai le settimane di lavoro si stanno sommando e qualcosa di più e di meglio l’Inter deve mostrare. Domani c’è il Real, sabato il miracoloso e divertente Sassuolo di De Zerbi. Un bel pezzo di stagione nerazzurra sarà possibile scriverlo dopo questo uno-due”.