Inghilterra, Kane: “Con l’Italia sarà battaglia, ma vogliamo afferrare quella Coppa”

Il bomber, e capitano, dell'Inghilterra Harry Kane al sito dell'Uefa ha presentato la finale di domani contro l'Italia

Così il bomber, e capitano, dell'Inghilterra Harry Kane al sito dell'Uefa. "Non c'è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo grande trofeo - dice ancora Kane -. L'eccitazione è alle stelle, è un grande momento della storia della nostra nazione. Chiellini e Bonucci? sono due grandi difensori, perché sanno dove stare e sono in grado di leggere bene il gioco. Sono due guerrieri, quindi mi aspetto una grande battaglia".