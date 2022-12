Inghilterra, Southgate combattuto dopo l’eliminazione: “Devo riflettere”

L'allenatore inglese - come riporta la Bbc - si dice "combattuto" se restare o no alla guida della Nazionale dei tre leoni

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il futuro del ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, resta indeciso dopo l'eliminazione ai Mondiali in Qatar ai quarti di finale. L'allenatore inglese - come riporta la Bbc - si dice "combattuto" se restare o no alla guida della Nazionale dei tre leoni considerando che "gran parte degli ultimi 18 mesi sono stati difficili".