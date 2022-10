Iniesta e la depressione: “Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma…”

Andrés Iniesta ha parlato della profonda depressione che ha sofferto quando era all'apice della sua carriera. Non è la prima volta che il centrocampista affronta questo argomento. Tutto ebbe inizio quando il giocatore dell'Espanyol Dani Jarque, morì di infarto all'età di 26 anni nell'estate del 2009. "Quando stavo lottando con la depressione, il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino", si racconta il giocatore nel podcast 'The Wild Project'.