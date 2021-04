Nuovo inno Inter: in pole Pezzali ma occhio a Povia. E sarebbe in corsa anche…

In questo tempo targato Suning, l’Inter ha cambiato sede, logo e adesso si appresta a cambiare anche inno

"In pole ci sarebbe il lavoro di Max Pezzali e del produttore discografico Claudio Cecchetto, peraltro cantato dallo speaker ufficiale del club nerazzurro a San Siro, Mirko Mengozzi. Ma occhio alla candidatura di Giuseppe Povia, uscito allo scoperto sui social giovedì, con un post in cui fa capire che il suo lavoro è tutt’altro che un’alternativa".

"E sarebbe in corsa anche il duo italiano di dj e produttori Merk & Kremont, che hanno inviato il demo del loro lavoro musicale, scritto insieme a Eddy Veerus. Una canzone che nell’idea degli artisti verrebbe interpretata dai giocatori come era stato fatto ai tempi con “Pazza Inter”. Ma il popolo del web al momento non sembra interessato a questa nuova rivoluzione in note. La “battaglia”, insomma, è appena cominciata".