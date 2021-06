Innocenti: “Addio Conte-Inter inaspettato. Come questa solo un’altra notizia”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del valzer di panchine che ha riguardato la Serie A

Duccio Innocenti, ex calciatore tra le tante di Fiorentina e Atalanta, è stato intervistato da TMW per commentare l'attualità del mercato italiano. A partire dai tanti cambi di panchina: "Non mi sarei mai aspettato un mercato così importante a livello di allenatori. Tante squadre si stanno rinnovando, ci sono stati diversi cambi di tecnici e credo che questo dipenda molto dal momento che sta vivendo il calcio italiano. Le scelte più difficili, e allo stesso tempo inaspettate, sono state sicuramente l'arrivo di Mourinho alla Roma e l'addio di Conte all'Inter".