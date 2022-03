Inter-Verona, date e fasi della vendita dei biglietti per la gara di San Siro

Inter-Verona, partita valida per la 32esima giornata di Serie A 2021/22, sarà un’occasione per vivere a pieno il Meazza

MILANO – Inter-Verona, partita valida per la 32esima giornata di Serie A 2021/22, sarà un’occasione per vivere a pieno il Meazza. Dopo Inter-Udinese dello scorso 31 ottobre, il match contro gli scaligeri sarà un'altra partita speciale Inter Club, con attività e promo dedicate ai soci.

Il secondo anello verde, come di consueto, resterà riservato ai soli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

Torna la partita speciale dedicata agli Inter Club! Dalle ore 10:30 di lunedì 14 marzo i soci iscritti alla stagione 21-22 potranno acquistare a tariffa speciale nei settori dedicati in esclusiva. I prezzi dedicati partono da 2€ al terzo anello rosso e 10€ al secondo arancio e resteranno validi per i soci anche in seguito all’inizio della vendita libera.