CdS – Scartato dall’Inter, poco considerato da Conte in Nazionale: Insigne cerca rivincite

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter sarà per Lorenzo Insigne l’occasione di “vendicarsi” sia del club nerazzurro che del suo tecnico: il Corriere dello Sport spiega i motivi.

SCARTATO DALL’INTER – A 12 anni, infatti, Insigne fu scartato da diversi club, tra cui proprio l’Inter: “Fui scartato ad un provino prima dal Torino e poi dall’Inter, con la stessa, identica motivazione: perché ero troppo basso“.

RAPPORTO DIFFICILE CON CONTE – “Fu “contrastata”, pur nel rispetto reciproco che non è mai evaporato, l’esperienza nella Nazionale italiana di Insigne all’epoca di Antonio Conte ct: ma la divisione, in quella circostanza, fu di carattere “filosofico”, sviluppatasi intorno ad una collocazione tattica divenuta complessa, per le caratteristiche di quell’attaccante così ben integrato dal 4-3-3 ma meno adattabile al 3-5-2“.