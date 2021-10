Insigne, l’ex agente: “Rinnovo? I matrimoni si fanno in 2. E circola una baggianata”

Le parole di Antonio Ottaiano: "Insigne? Il mercato calcistico italiano deve abituarsi all'idea che può interrompersi un rapporto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, obiettivo di mercato dell'Inter, ha parlato così del futuro del capitano del Napoli: "Il mercato calcistico italiano deve abituarsi all'idea che può interrompersi un rapporto, visto che a volte mancano i soldi per sostenere lo stipendio di un calciatore. Vi faccio un esempio: non mi sembra che la rottura con Donnamumma e il Milan sia andato a minare l'ambiente, quindi, non capisco perché a Napoli un calciatore non si può staccare dalla città. Le notizie di mercato che circolano su di lui, molte volte non sono vere. La notizia dell'interessamento degli americani, ad esempio, è una grossa baggianata. I matrimoni se ci sono le condizioni per farlo allora si procede, se non si possono fare pazienza. Non comprendo perché se un giocatore se ne va da una squadra, allora è scorretto".